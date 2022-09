Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter schlagen grundlos auf Opfer ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 04.09.2022, schlug ein unbekanntes Duo einen Bielefelder und flüchtete anschließend mit Leihrollern. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen riefen Sonntagfrüh gegen 00:45 Uhr die Polizei und berichteten, dass zwei Jugendliche in einem Park an der Werther Straße auf einen Mann einschlagen. Die Streifenbeamten trafen am Tatort auf die beiden Zeugen aus Leopoldshöhe und das Opfer, einen 59-jährigen Bielefelder. Der Bielefelder berichtete, dass die beiden Schläger grundlos mit ihm Streit angefangen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen hätten. Der junge Mann mit dem breiten Kreuz habe sich dabei hervorgetan und ihn auch gestoßen, so das er stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach Angaben des Opfers und der Zeugen soll es sich bei den Tatverdächtigen um Männer im Alter von circa 18 bis 21 Jahren handeln. Der Täter mit osteuropäischem Aussehen hatte ein breites Kreuz, trug eine Halskette, einen bunten Pullover, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Der Mann mit südländischem Aussehen war von schmaler Statur, trug schwarze Haare und war mit einem Trainingsanzug bekleidet. Sie flüchteten vom Tatort mit türkisen E-Scootern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell