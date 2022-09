Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW Paletten-Ladung gerät in Brand -Vollsperrung dauert an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 44- Marsberg- Lichtenau-

Entzündete Ladung eines LKW sorgte am Montag, 05.09.2022, auf der BAB 44 zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau für eine Vollsperrung in Richtung Dortmund.

Ein 27-Jähriger aus der Slowakei befuhr mit seinem Sattelzug gegen 05:25 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund. Vermutlich aufgrund technischer Probleme am Anhänger entstand nach Passieren der Anschlussstelle Lichtenau Funkenflug, der die auf dem Anhänger geladenen Holzpaletten entzündete.

Der Fahrer bemerkte den Brand, fuhr nach rechts auf den Seitenstreifen und konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten.

Die Autobahn wurde an der Anschlussstelle Lichtenau in Richtung Dortmund voll gesperrt. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr entstand ein Rückstau von circa 10 Kilometern. Nach der Löschung des in Vollbrand stehenden Fahrzeugs konnten die im Rückstau stehenden Fahrzeuge auf einer Fahrspur an der Brandstelle vorbei geleitet werden.

Die BAB 44 ist weiterhin in Richtung Dortmund an der Anschlussstelle Lichtenau voll gesperrt. Die untere Wasserbehörde sowie Abschleppfahrzeuge sind vor Ort. Das Ende der Sperrung ist aber weiterhin nicht absehbar. Der Sachschaden wird auf circa 350000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell