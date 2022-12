Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/Mitarbeiterin verhindert Raubüberfall

Coesfeld (ots)

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin ist es zu verdanken, dass ein Räuber bei einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle ohne Beute flüchtete. Um kurz nach vier Uhr klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Tankstelle. Der Verkaufsraum der Tankstelle ist in der Nacht verschlossen und wird nur in Einzelfällen geöffnet.

Der Unbekannte trug eine grau-melierte Ski-Maske auf dem Kopf. Dies kam der Angestellten verdächtig vor und sie forderte ihn auf die Maske abzusetzen. Dieser Aufforderung kam der Unbekannte nicht nach. Im Gegenteil, auf einmal hielt der Unbekannte eine Pistole in der Hand und zeigte mit der Waffe auf eine mitgeführte gelbe Tüte. Daraufhin flüchtete die Angestellte in einen rückwärtigen Raum der Tankstelle und verständigte die Polizei.

Personenbeschreibung: ca. 165-170 cm groß, normale Statur, männlich, dunkle Oberbekleidung, grau-melierte Ski-Maske, grüne Arbeitshandschuhe.

Aufgrund der Bewaffnung prüft die Polizei Zusammenhänge zu drei Raubüberfällen vom 7. Dezember. In diesem Zusammenhang hat die Polizei die folgenden Bilder des Tatverdächtigen und des von ihm benutzten schwarzen Nissan Micra veröffentlicht (https://polizei.nrw/fahndung/93878). Der Nissan weist eine leichte Beschädigung vorn links auf. Weiterhin wird, aufgrund der Personenbeschreibung und der Tatbegehung, ein Zusammenhang zu zwei Raubüberfällen vom Montag (19.12.) in Werne und Datteln geprüft.

Nachtragsmeldung zur Meldung:

Auftrag Nr. 4930904

Nordkirchen, Ascheberg, Senden/ Nachtragsmeldung zu Räuber überfällt drei Tankstellen 14.12.2022, 16:27 Uhr

Coesfeld Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4925120

Am 07.12.22 kam es in Nordkirchen, Ascheberg, Senden zu drei Überfällen auf Tankstellen. Der mutmaßliche Täter entwendete in Waltrop zwei Kennzeichen und montierte diese an einem schwarzen Nissan Micra mit leichtem Unfallschaden vorne links. Nun sucht die Polizei den Tatverdächtigen per Öffentlichkeitsfahndung.

Fotos des mutmaßlichen Täters sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/93878

Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, weist die Polizei darauf hin, diese unter 110 zu rufen und den Tatverdächtigen nicht anzusprechen.

Ursprungsmeldung:

Am gestrigen Abend (07.12.2022) kam es im Südkreis zu drei Überfällen auf Tankstellen.

Ein bislang unbekannter Täter überfiel unter Vorhalt einer Waffe gegen 20.50 Uhr zunächst eine Tankstelle auf der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen.

Gegen 21.30 Uhr wiederholte er sein Vorgehen und überfiel eine Tankstelle auf der Münsterstraße in Senden.

Um 22.00 Uhr bedrohte der unbekannter Täter erneut Mitarbeiter einer Tankstelle. Diesmal auf der Steinfurter Straße in Ascheberg.

Aufgrund der geringen Zeitabstände, der Nähe der Tatorte zueinander und übereinstimmender Täterbeschreibungen geht die Polizei von ein und demselben Täter aus.

Er erbeutete in allen Fällen Geld und Zigaretten.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - ca. 20 - 35 Jahre alt

Bekleidung:

- Dunkle Kapuzenjacke mit hellen Ärmeln bzw. heller Pulli mit

dunkler Weste und Kapuze

- Auf dem linken Ärmel befand sich ein dunkler Schriftzug - Dunkle Hose - Rucksack - Helle Handschuhe - Maskiert mit Kapuze und weißer FFP-2-Maske

Als Fluchtmittel benutzte er einen dunklen Nissan Micra mit einem zuvor entwendeten Kennzeichen UN-J.

Zur Schadenshöhe kann aktuell noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

