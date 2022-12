POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/Einbruch missglückt

Coesfeld (ots) - Zwei aufmerksame Bürger hielten am 16.12.2022, gegen 20.50 Uhr, einen Autofahrer aus Lünen an, weil er starke Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Gleichzeitig riefen sie die Polizei hinzu. Bei der Kontrolle durch die Polizei gab der Autofahrer an, drei Bier getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen ...

mehr