Friedrichshafen

Auf Verkaufsautomaten eingeschlagen

Einen Metzgerei-Verkaufsautomaten in der Ailinger Straße hat ein Unbekannter zwischen Samstag und Montag beschädigt. Mit einem nicht näher bekannten Gegenstand schlug der Täter auf die Glasscheibe ein. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zum Randalierer.

Friedrichshafen

Fahrer gestoppt - Polizei findet Drogen

Die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungen eingeleitet hat die Polizei am späten Montagabend nach einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet. Bei der Überprüfung fanden die Ermittler im Fahrzeug ein Einmachglas mit mehreren Gramm Marihuana. Auch der beim 26-jährigen Pkw-Lenker durchgeführte Schnelltest reagierte positiv auf illegale Substanzen. Der Fahrer musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Der 26-Jährige muss neben einer Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Wirkung berauschender Mittel auch mit einem Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes rechnen.

Oberteuringen

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Meersburger Straße entstand Sachschaden in Höhe rund 8.000 Euro. Eine 54-jährige Ford-Fahrerin erkannte aus Unachtsamkeit nicht, dass der Verkehr vor ihr stockte. In der Folge fuhr sie mit ihrem Fiesta wuchtig auf einen Suzuki Swift auf, der wiederum auf einen Lastwagen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Lastwagen gestreift - Verursacher fährt davon

Unsanft in der Fahrerkabine geweckt wurde am Dienstag gegen 3.50 Uhr ein Lastwagenfahrer durch einen Unfall auf dem Parkplatz bei einer Tankstelle in der Straße Linderhof. Ein unbekannter Sattelzug-Lenker hatte beim Verlassen des Tankstellengeländes die rote Zugmaschine gestreift, dabei erheblich beschädigt und danach einfach das Weite gesucht. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Der Sattelauflieger des Flüchtigen dürfte mutmaßlich am hinteren linken Bereich beschädigt sein. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Fahrer und dessen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/93160 an den Polizeiposten Langenargen zu wenden.

Kressbronn

Fahrzeug beschädigt - Unfallverursacher fährt weg

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 7 Uhr und 12 Uhr einen auf einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße geparkten Mercedes touchiert. Der Unfallverursacher verursachte dabei mutmaßlich mit einem Lkw oder einem höheren Fahrzeug im Heckbereich rund 1.000 Euro Sachschaden und fuhr anschließend davon. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinwiese zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit dem Polizeiposten Langenargen in Verbindung zu setzen.

Immenstaad

Vorfahrtsunfall auf der Bundesstraße

An der Einmündung der L 207 zur Bundesstraße 31 kam es am Montag gegen 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger BMW-Lenker fuhr unachtsam nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und erkannte dabei den in Richtung Immenstaad fahrenden Kleinlastwagen zu spät. Auf der Fahrbahn bremste er seinen Wagen zwar noch ab, wurde jedoch wuchtig vom Lkw erfasst und auf die Verkehrsinsel geschoben. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden, der auf 8.000 Eurobeziffert wird, am Lkw beläuft sich dieser auf rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Um sie kümmerte sich der Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße bis etwa 11.45 Uhr nur einseitig befahrbar, was für Verkehrsbehinderungen sorgte.

Überlingen

Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen erneut versucht, in ein Nußdorfer Fahrradgeschäft in der Straße "Zum Hecht" einzubrechen. Der oder die Täter hebelten an der seitlichen Eingangstür zum Geschäft, scheiterten dabei und ließen danach von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Nachdem ein 80-jähriger Mann aus dem Bereich Überlingen Ende September beinahe Opfer von Betrügern wurde, warnt die Polizei vor Anrufen von falschen Microsoft-Mitarbeitern. Die Unbekannten erschlichen sich im Telefonat, das vorwiegend in englischer Sprache geführt wurde, das Vertrauen des Seniors und behaupteten, dass Fremde versucht hatten, auf das Internet-Banking des 80-Jährigen zuzugreifen. Er ließ sich auf das Gespräch ein und gewährte in der Folge die Installation einer Fernzugriffs-Software auf seinem PC. Im weiteren Verlauf gab er persönliche Daten und mehrere TAN-Nummern bekannt und musste später feststellen, dass drei Überweisungen in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro getätigt wurden. Bei der Überprüfung der Transaktionen seitens seiner Bank fiel der Betrug auf, sodass die Überweisungen im letzten Moment storniert werden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Betrugs eingeleitet und rät: Legen Sie bei Anrufen von sogenannten "Microsoft-Mitarbeitern" unverzüglich auf und lassen Sie sich nicht auf die Masche der Betrüger ein. Geben Sie Unbekannten niemals die Möglichkeit, auf ihren Computer zuzugreifen und lassen Sie sich nicht dazu drängen, sensible Daten, Passwörter oder Transaktions-Codes preiszugeben. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Meersburg

Schockanruf: Seniorin übergibt hohen Geldbetrag

Eine Seniorin wurde am 22.09.2022 Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Eine Anruferin gaukelte ihr vor, dass deren Tochter in Hagnau einen schweren Unfall verursacht habe und nun für den Tod einer Unfallbeteiligten verantwortlich sei. Die Tochter sitze seither in Untersuchungshaft. Als angebliche Kaution wurde ein fünfstelliger Euro-Betrag genannt, den die Seniorin zur Abwendung einer weiteren Haftstrafe an die Gerichtskasse zu bezahlen habe. Da die Kasse bereits geschlossen sei, komme ein Gerichts-Mitarbeiter zu einem vereinbarten Treffpunkt. Durch die geschickte Gesprächsführung zweifelte die Frau nicht an den Angaben, woraufhin sie den Geldbetrag gegen 18.30 Uhr in der Straße "Unterer Schützenrain" an den Unbekannten übergab. Der angebliche Gerichtsdiener wird als ca. 50 Jahre alt, korpulent und etwa 175 cm groß beschrieben. Er hatte kurze, sehr helle Haare und dunkle Augenbrauen. Er war mit einem grauen Pullover sowie blauen Jeans bekleidet und trug einen Mundschutz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Betrugs und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Tipps, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten, und Informationen rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

