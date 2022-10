Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Nachdem am frühen Dienstagmorgen zwischen Sigmaringen und Unterschmeien ein Peugeot von der Kreisstraße 8202 abgekommen und verunfallt ist, ermittelt die Polizei nun strafrechtlich. Zeugen waren gegen 1.30 Uhr auf den erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Wagen abseits der Straße aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Die beiden an der Unfallstelle angetroffenen Personen, zwei Männer im Alter von 27 und 25 Jahren, leugneten, mit dem Pkw gefahren zu sein. Bei beiden Verdächtigen zeigte eine Atemalkoholmessung über 1,6 Promille an. Gegen die beweissichernden Maßnahmen an der Unfallstelle wehrte sich der 25-Jährige und verletzte dabei drei der Einsatzkräfte leicht. Beide Tatverdächtigen mussten die Polizisten schlussendlich in eine Klinik begleiten und Blutproben abgeben. Die Ermittlungen, die durch die Polizei Sigmaringen geführt werden, sollen nun Aufschluss geben, wer der Unfallverursacher war. Beiden drohen nun strafrechtliche Konsequenzen. Hinweise zum Unfallgeschehen nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Weidezaun überfahren - Zeugen gesucht

Ein Autofahrer ist zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in der Harthauser Straße in Feldhausen über ein Feld bei der Schuttabladestelle gefahren und hat dabei einen Weidezaun zerstört. Der unbekannte Fahrer suchte im Anschluss das Weite. Die Tiere, die in der Zwischenzeit ausgebüchst waren, konnten jedoch wieder eingefangen werden. Die Polizei Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Fahrer, mutmaßlich eines weißen VW mit Sigmaringer Zulassung, hat am Montag gegen 10.40 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße zwischen der Wendeplatte der Hummelschule und dem dortigen Kindergarten einen Unfall verursacht. Beim Rangieren oder Ausparken war der Unbekannte mit seinem Wagen gegen einen schwarzen VW Touareg gestoßen, hatte rund 1200 Euro Sachschaden verursacht und danach das Weite gesucht. Eine Zeugin war auf die Pkw-Alarmanlage aufmerksam geworden und sah einen Pkw zügig davonfahren. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Wilhelmsdorf

Fahrzeuge stoßen zusammen

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 15.45 Uhr auf der L 207a entstanden ist. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Pkw-Pferdeanhänger-Gespann von Illmensee in Richtung Pfrungen unterwegs, als ihr Anhänger einen entgegenkommenden BMW streifte. In der Folge geriet die 86-jährige BMW-Fahrerin auf die Gegenfahrspur und streifte den Mercedes eines 54-Jährigen. Während an BMW und Mercedes jeweils rund 9.000 Euro entstand, fällt dieser am Pferdeanhänger geringer aus. Sowohl der Anhänger, als auch die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde dem jetzigen Erkenntnisstand zufolge niemand.

