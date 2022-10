Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisiert am Steuer

Weil er am Sonntag gegen 10 Uhr in der Binger Straße alkoholisiert hinterm Pkw-Steuer erwischt wurde, muss ein 20-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Offenbar hatte der junge Mann am Vorabend zu tief ins Glas geschaut, sodass der Atemalkoholtest in der Polizeikontrolle noch rund 0,7 Promille anzeigte. Der 20-Jährige muss mit einem empfindlichen Bußgeld, einer Eintragung im Verkehrssünderregister und einem Fahrverbot rechnen.

Bad Saulgau

Wertsachen aus Pkw gestohlen

Autos geöffnet und Gegenstände daraus gestohlen haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hochberg und Bogenweiler. In Bogenweiler in der Straße "Am Feldrain" verschaffte sich ein Dieb, mutmaßlich zwischen 19 und 20 Uhr Zutritt zu einem geparkten Fiat und nahm eine Lesebrille im Wert von mehreren hundert Euro mit. Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr beobachtete ein Anwohner im "Alten Dorfweg" eine verdächtige Person an seinem im Carport stehenden BMW. Der Täter ergriff mit einer Geldbörse unerkannt die Flucht. Die Polizei Bad Saulgau hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Fahrrad aus Vorgarten gestohlen

Ein Dieb hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrrad aus einem Vorgarten in der Werderstraße gestohlen. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des schwarzen Mountainbikes der Marke "Focus" vom Typ "Whistler 3.5" geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell