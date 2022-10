Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe vor Disco beschädigt

Die Frontscheibe eines in der Anton-Sommer-Straße geparkten Pkw hat ein unbekannter Randalierer am Sonntag beschädigt. Der Eigentümer hatte seinen Wagen gegen 1 Uhr auf dem Parkplatz der dortigen Diskothek abgestellt und musste, als er gegen 14 Uhr losfahren wollte, einen Riss feststellen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Zaun umgefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen den Zaun eines Vorgartens in der Straße Matzenhaus gefahren. Er hinterließ den zerstörten Zaun und suchte danach einfach das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittler der Polizei fanden Fahrzeugteile auf, die darauf schließen lassen, dass der Unfallverursacher mit einem hellblau / türkisen Pkw unterwegs gewesen sein dürfte. Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer und dessen mutmaßlich an der linken Front beschädigten Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Tettnang

Brand - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Nach einem Brand am Freitagabend in der Lindauer Straße, bei dem Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen übernommen. Zeugen waren gegen 21.45 Uhr auf das Feuer in einem Mülltonnenunterstand aufmerksam geworden und alarmierten die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr Tettnang standen der Holzschuppen, eine angrenzende Hecke sowie drei unmittelbar daneben geparkte Pkw in Brand. Ein weiterer Pkw wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Wehrleute löschten die Flammen und konnten ein Ausbreiten auf ein Wohnhaus durch den zügigen Löschangriff verhindern. Der Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro beziffert. Auch im Hof einer nahegelegenen Sonderschule kam es über das vergangene Wochenende zu einem Brand. Unbekannte hatten Teile eines Fußballtors angezündet und dadurch beschädigt. Der hier entstandene Sachschaden dürfte geringer ausgefallen sein. Die Ursache des Brandausbruchs ist in beiden Fällen nicht geklärt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Eine vorsätzliche Brandstiftung sowie ein Tatzusammenhang können aktuell nicht ausgeschlossen werden. Personen, die insbesondere am Freitagabend im Bereich der Lindauer Straße Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Markdorf

Körperverletzung

Blutende Wunden und strafrechtliche Ermittlungen waren die Folge einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr zwischen Gaststättenbesuchern in der Riedheimer Straße. Nach einem verbalen Streit waren drei Personen aneinandergeraten. In dessen Verlauf verletzten sie sich bei einem Gerangel gegenseitig mit Schlägen. Zwei der Beteiligten, die zum Teil erheblich alkoholisiert waren, müssen mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Überlingen aufgenommen, diese dauern aktuell noch an.

Markdorf

Betrunkener Mann mit E-Scooter gestürzt

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Überlingen gegen einen 54-jährigen Mann eingeleitet, nachdem dieser am Samstagmittag alkoholisiert im Bereich des Bahnhofs mit seinem E-Scooter unterwegs war und gestürzt ist. Da die Atemalkoholmessung bei der Unfallaufnahme weit über drei Promille ergab, musste der leicht verletzte 54-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Wie es zum Unfall im Gleisbereich kam, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Zeugen des Unfalls und Personen, die auf den Mann mit dem E-Scooter aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden. Dem Mann droht eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen

Vorfahrt missachtet - mehrere Verletzte

Vier leicht verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung der Rengoldshauser Straße zur Straße "Zum Degenhardt" ereignet hat. Ein offenbar ortsunkundiger 68 Jahre alter Renault-Traffic-Lenker fuhr, ohne anzuhalten, über die Rengoldshauser Straße und nahm dabei einer von links kommenden 37-jährigen Mercedes-Vito-Fahrerin die Vorfahrt. Die Frau versucht noch vergeblich nach links auszuweichen und kollidierte mit dem Renault. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen des Unfallverursachers und kippte auf die Fahrbahn. Sowohl die Fahrzeuglenker als auch die 53-jährige Beifahrerin im Renault und das vier Jahre alte Kind im Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Alle bis auf den Unfallverursacher wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand etwa 4.000 Euro, am Mercedes rund 10.000 Euro Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

