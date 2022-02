Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger waren erfolglos

Suhl (ots)

Mittwochmorgen (23.02.2022) informierten mehrer Suhler Bürger die Polizei, dass Unbekannte bei ihnen anriefen und sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie wollten ihre potentiellen Opfer in Gespräche verwickeln und teilten ihnen mit, dass es Einbrüche in der Umgebung gab und sie nun auf einer Liste als mögliche neue Einbruchsopfer stehen würden. Beide Angerufenen reagierten vollkommen richtig und legten auf. Der nächste richtige und wichtige Schritt war, die richtige Polizei zu informieren und so damit zu sorgen, dass den Betrügern mit Warnhinweisen der Polizei Betrugshandlungen unmöglich gemacht werden. Bleiben Sie stets wachsam und reagieren sie genauso richtig! Beenden Sie die Telefonate und kontaktieren Sie Ihre zuständige Polizeidienststelle.

