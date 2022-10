Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert Todesopfer

Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Montag gegen 9.40 Uhr auf der B 465 zwischen Bad Wurzach und Brugg ereignet. Ein 76 Jahre alter Dacia-Lenker wollte auf Höhe Truschwende von einem Gemeindeverbindungsweg nach links in Richtung Bad Wurzach abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 21-Jährigen, der mit seiner Ducati auf der Bundesstraße in Richtung Leutkirch unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung des 21-Jährigen konnte dieser eine Kollision mit dem Dacia nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß mit der Fahrertür des Dacia wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 76-Jährige erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit besteht Lebensgefahr. Während an der Ducati wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, wird dieser am Dacia auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher, die in der Folge vom Abschleppdienst aufgeladen wurden. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg beauftragte einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs. Die Freiwillige Feuerwehr war zu Aufräum- und Absperrmaßnahmen an der Unfallstelle eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 13.30 Uhr zwischen Bad Wurzach und Brugg voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine großräumige Umleitung ein.

