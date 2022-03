Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Jugendlicher Ladendieb mit Messer gestellt - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Köln (ots)

Gestern Abend stellte die Bundespolizei einen Ladendieb im Kölner Hauptbahnhof, welcher zuvor bei einer Parfümerie Ware im Wert von ca. 100 EUR gestohlen hatte. Der 16-Jährige führte bei der Tatausführung ein Messer mit sich, welches die Beamten sicherstellten.

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv wie ein junger Mann einen Parfümartikel in seine Jackentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne für die Ware zu bezahlen. Als er durch die Beamten gestellt und durchsucht wurde, fanden die Polizisten neben dem Diebesgut auch ein Klappmesser, welches der junge Mann griffbereit in seiner Jackentasche mit sich führte. Da der Marokkaner bereits als vermisster Minderjähriger polizeilich gesucht wurde, übergaben die Bundespolizisten den Jugendlichen an eine Jugendschutzeinrichtung. Weiterhin muss er sich nunmehr wegen Diebstahl mit Waffen verantworten.

