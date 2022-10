Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter prallt gegen Fahrzeug

Unerlaubt entfernt hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er am Montag zwischen 13.45 Uhr und 15.15 Uhr in der Weidenstraße gegen einen Fiat Doblo geprallt ist. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich beim Ausparken gegen den auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Wagen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Radfahrer stoßen zusammen

Mit schweren Verletzungen musste ein 60-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 60-Jährige bog gegen 7 Uhr bei grüner Ampel von der Jahnstraße nach links in die Goethestraße ab und übersah dabei einen bislang unbekannten Radfahrer, der die Goethestraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg querte. Bei der Kollision mit dem Radler stürzte der 60-Jährige und verletzte sich schwer. Der Unbekannte fuhr im Anschluss ohne anzuhalten weiter. Er soll dunkel gekleidet und ohne Licht sowie mit einem weißen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die zu dem unbekannten Radler Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Senior wird Opfer von Betrügern

Wie jetzt erst bekannt wurde, ist ein 84-Jähriger am 4.10.2022 Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Die Täter riefen den Mann an und gaben vor, dessen Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um einer sofortigen Inhaftierung zu entgehen, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Der Senior ließ sich durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger so unter Druck setzen, dass er ihnen schlussendlich einen fünfstelligen Euro-Betrag überreichte. Erst im Nachhinein nahm der 84-Jährige Kontakt mit seiner Tochter auf und erkannte den Betrug. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen der Geldübergabe, die sich zwischen 10 und 12 Uhr in der Allmandstraße abgespielt hat, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Abholer war mit einem schwarzen Kastenwagen mit Aufbau und kurzer Motorhaube unterwegs und wird als 30 bis 40 Jahre alt und mit kurzem Haar beschrieben. Er soll etwa 170 cm groß und von hagerer Gestalt gewesen sein. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche. Immer wieder werden Menschen Opfer der Betrüger und geben Ihr Erspartes heraus. Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertgegenstände als Kaution. Werden Sie hellhörig, wenn eine vermeintliche Tochter oder Enkelin anruft! Legen Sie auf und nehmen Sie mit der Ihnen bekannten Nummer Kontakt mit dem jeweiligen Angehörigen auf. Lassen Sie sich keinesfalls durch die geschickte Gesprächsführung der Täter unter Druck setzen und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weisen Sie auch Ihre betagteren Angehörigen auf die Betrugsmasche hin. Nähere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Baienfurt

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag gegen 8 Uhr auf der K 7949 verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Der Biker war zwischen der Abzweigung von der L 317 und Köpfingen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen einen Betonschacht und überschlug sich in der Folge. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad kann noch nicht beziffert werden.

Wangen

Diebe stehlen Fahrräder

Gut vorbereitet waren zwei Diebe, die am Montag zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr von einem Zeugen beim Diebstahl zweier Fahrräder am Bahnhof beobachtet wurden. Das Duo holte aus dem mitgeführten Rucksack ein Schneidewerkzeug und durchtrennte an mindestens einem Fahrrad das Zahlenschloss. Im Anschluss fuhren beide Täter mit den gestohlenen Zweirädern Richtung Ravensburger Straße davon. Ein Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 185 cm groß, mit einer grauen Jogginghose und einem roten Pullover bekleidet sowie mit einer schwarzen Mütze und dunklem Haar beschrieben. Der zweite Täter soll etwa 170 cm groß, rund 25 Jahre alt und von schmächtiger Statur sein. Er trug schwarze Oberbekleidung. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, sowie die Geschädigten des Diebstahls der beiden Fahrräder, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Bad Waldsee/Wangen

Trickdiebe unterwegs - Polizei warnt

In der Region waren am Montag erneut Trickdiebe unterwegs, die es auf die Barschaft ihrer Opfer abgesehen hatten. In Wangen wurde eine 85-Jährige nach einem Besuch bei ihrer Bank in der Gegenbauerstraße von einem Mann angesprochen, der sie bat, ihr eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Während die Seniorin in ihrer Geldbörse nach Münzgeld suchte, entwendete der Dieb einen Umschlag mit zuvor abgehobenem Bargeld. In Bad Waldsee wurde kurz nach 16 Uhr ein 86-jähriger Mann von einem Unbekannten angesprochen. Der Senior war zuvor auf der Bank und befand sich bereits wieder in seinem Fahrzeug in der Schlossstraße, als der Täter an seine Scheibe klopfte und darum bat, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Während der 86-Jährige hilfsbereit Kleingeld zusammensuchte, bediente sich der Unbekannte an einem Kuvert mit Bargeld aus dem Fahrzeuginnern. Der Täter in Bad Waldsee soll etwa 40 Jahre alt, von zierlicher Statur und etwa 170-175 cm groß gewesen sein. In Wangen wird der Mann etwas älter, etwa 40 bis 50 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. In beiden Fällen hatte der Dieb südosteuropäisches Erscheinungsbild und dunkle kurze Haare. Er könnte möglicherweise seine dunkle Hose getragen haben. Zeugen, die den Trickdiebe jeweils gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 oder Tel. 07524/4043-0 bei der Polizei zu melden. Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang vor dieser Art des Trickdiebstahls. Der oder die Täter haben ihre Opfer mutmaßlich bereits zuvor beim Gang zur Bank ausgespäht und im Anschluss die Gutmütigkeit der Senioren ausgenutzt. Die Polizei rät: Wechseln Sie keinem Fremden Münzgeld! Geben Sie vor allem nie Ihre Geldbörse aus der Hand und lassen Sie den Fremden keinesfalls in den geöffneten Geldbeutel oder Ihre Tasche greifen. Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Bad Wurzach

Polizei sucht nach tödlichem Unfall Zeugen

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 465 bei Bad Wurzach am gestrigen Montag (wir berichteten) sucht die Polizei zum Unfallhergang Zeugen. Insbesondere Personen, die das Verhalten des 76-Jährigen Dacia-Lenkers unmittelbar vor der Kollision beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei den Ermittlern des Verkehrsdienstes Kißlegg zu melden.

Hier unsere Pressemitteilung von 10.10.2022:

Bad Wurzach

Verkehrsunfall fordert Todesopfer

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Montag gegen 9.40 Uhr auf der B 465 zwischen Bad Wurzach und Brugg ereignet. Ein 76 Jahre alter Dacia-Lenker wollte auf Höhe Truschwende von einem Gemeindeverbindungsweg nach links in Richtung Bad Wurzach abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 21-Jährigen, der mit seiner Ducati auf der Bundesstraße in Richtung Leutkirch unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung des 21-Jährigen konnte dieser eine Kollision mit dem Dacia nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß mit der Fahrertür des Dacia wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 76-Jährige erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit besteht Lebensgefahr. Während an der Ducati wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, wird dieser am Dacia auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher, die in der Folge vom Abschleppdienst aufgeladen wurden. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg beauftragte einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs. Die Freiwillige Feuerwehr war zu Aufräum- und Absperrmaßnahmen an der Unfallstelle eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 13.30 Uhr zwischen Bad Wurzach und Brugg voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine großräumige Umleitung ein.

Aitrach

Zeugen entlarven Unfallflüchtigen

Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Fahrerflucht in der Hauptstraße am Montagvormittag rasch aufgeklärt werden konnte. Ein 78-jähriger VW-Fahrer hatte beim Einparken einen Pkw gestreift. Obwohl er sich den Schaden im Anschluss anschaute, kümmerte der Mann sich nicht um eine Schadensregulierung, sondern fuhr nach Erledigung seiner Einkäufe wieder weg. Sowohl an seinem VW als auch an dem geparkten Pkw entstand jeweils 2.000 Euro Sachschaden. Die Zeugen verständigten die Polizei, die den 78-Jährigen anhand des Kennzeichens ermitteln konnten. Der Senior muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.

