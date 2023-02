Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstagnachmittag (21.02.2023) in der Rosenbergstraße ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Autofahrer war gegen 14.50 Uhr in der Rosenbergstraße in Richtung Stuttgart-West unterwegs, als ein 55 Jahre alter Fußgänger an der Kreuzung zur Seidenstraße die dortige Fußgängerfurt überquerte. Offenbar gibt es nun Unstimmigkeiten, wer Grün gehabt haben soll. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, insbesondere nach zwei unbekannten Passanten, die den Vorfall beobachtet haben sollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

