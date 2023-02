POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann soll in der Nacht zum Mittwoch (23.02.2023) in Bereich der Lautenschlagerstraße eine 45 Jahre alte Frau sexuell belästigt haben. Die 45-Jährige und der Unbekannte lernten sich am Hauptbahnhof kennen und gingen gegen Mitternacht zusammen in Richtung Lautenschlagerstraße. Der Mann soll ihr während des Gesprächs unvermittelt in die Hose und den Intimbereich gefasst haben und ...

mehr