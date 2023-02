Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist auf Spielplatz - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen im Zusammenhang mit einem Exhibitionisten, der am Dienstag (21.02.2023) im Bereich eines Spielplatzes am Haselwäldlesweg eine Anwohnerin belästigt hat. Die 55 Jahre alte Anwohnerin wählte gegen 16.30 Uhr den Notruf, nachdem sie von ihrem Balkon aus einen nackten Mann sah, der an seinem Glied manipulierte und sie dabei anschaute. Kurz darauf zog er sich wieder an und lief über einen Fußweg davon. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird als zirka 40 Jahre alt, mit einer stämmigen Statur und Glatze beschrieben. Er trug eine Brille, ein dunkles lilafarbenes Oberteil sowie eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

