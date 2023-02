Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleidung aus Altkleidercontainer gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben am Montag (20.02.2023) Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer am Schneewittchenweg gestohlen. Zeugen beobachteten gegen 16.00 Uhr fünf Männer, die Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer nahmen und anschließend gemeinsam in Richtung der Oberen Brandstraße wegliefen. Der Beschreibung zufolge hatten die Unbekannten einen dunklen Teint, dunkle Haare und Bärte. Einer der Männer soll klein und zierlich sein und einen grauen Sack dabeigehabt haben. Ein Mittäter soll groß und kräftig sein und einen längeren Vollbart haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren, die beim Einsteigen in solche Behälter drohen. Der Schließmechanismus der Einwurfklappe, der natürlich vor Diebstahl schützen soll, kann für Menschen eine gefährliche Falle werden.

