PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Diebstahl von E-Bikes+++Trickdiebstahl "Werkstadt"+++Sexuelle Belästigung auf Kirmes+++Betrunken Verkehrsunfall verursacht+++Kennzeichenschilder entwendet+++

Limburg (ots)

1. Diebstahl von zwei E-Bikes

Tatort: An der Landstraße, 65549 Limburg Tatzeit: Sa. 03.09.2022, 16:45 Uhr - Sa. 03.09.2022, 17:00 Uhr

Am Samstagnachmittag wurden zwei E-Bikes aus einer offenen Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Landstraße" in Limburg entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Raymon und ein Specialized. Beide Fahrräder haben zusammen einen Wert von ca. 5.000EUR. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Trickdiebstahl in der "Werkstadt"

Tatort: Bahnhofsplatz 2, 65549 Limburg Tatzeit: Sa. 03.09.2022, 17:50 Uhr - Sa. 03.09.2022, 17:55 Uhr

Am Samstag konnten zwei männliche, unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in der "Werkstadt" in Limburg ca. 900EUR Bargeld aus der Kasse entwenden. Hierzu lenkte einer der beiden die Verkäuferin im hinteren Bereich des Bekleidungsgeschäftes ab, indem er sie in ein Beratungsgespräch verwickelte. Währenddessen betrat ein anderer Mann das Geschäft und verschaffte sich, auf bisher noch unbekannte Weise, Zugriff zur Kasse, aus der er ca. 900EUR Bargeld entwendete.

3. Sexuelle Belästigung auf der Kirmes in Niederhadamar

Tatort: Melanderstraße, 65589 Hadamar (Kirmesplatz) Tatzeit: So. 04.09.2022, 00:12 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurden mehrere junge Frauen auf der Kirmes in Niederhadamar aus einer Gruppe von 2-4 männlichen Personen heraus sexuell belästigt. Eine der Frauen wurde im Brust- und Schambereich berührt, eine andere wurde am Gesäß angefasst. Einer der Männer, ein 32-jähriger Mann aus Hadamar, konnte nach Eintreffen der Streife durch die Beteiligten identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die anderen männlichen Personen konnten unerkannt entkommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht

Unfallort: L3022 zwischen Steinbach und Ellar Unfallzeit: So. 04.09.2022, 05:45 Uhr

Am Sonntagmorgen befuhr ein 20jähriger aus Waldbrunn die L3022 aus Richtung Steinbach kommend in Richtung Ellar. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Graben und stieß gegen einen Baum. Die hinzugerufene Besatzung des Rettungswagens stellte Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest, so dass die Polizei informiert wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

5. Kennzeichenschilder gestohlen

Tatort: Im Bangert, 35781 Weilburg Tatzeit: Mi. 31.08.2022 - Sa. 03.09.2022

Im Zeitraum zwischen dem 31.08.2022 und dem 03.09.2022 wurden, bei einem Im Bangert abgestellten Pkw, beide Kennzeichenschilder WEL-RA 19 entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell