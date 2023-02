Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schreinerei in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Eine Schreinerei an der Esperantostraße ist am Dienstagabend (21.02.2023) in Brand geraten. Eine Anwohnerin meldete gegen 19.10 Uhr das brennende Gebäude. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand nur kurze Zeit später, gegen 19.30 Uhr gelöscht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Brandursache mutmaßlich in der fehlerhaften Entsorgung von Arbeitsabfällen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

