Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B45, Sinsheim: Verkehrsunfall - Fahrbahn wieder frei- PM Nr. 2

B45, Sinsheim (ots)

Am Mittwochvormittag kam es gegen 09:50 Uhr auf der B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim zu zwei Verkehrsunfällen, weshalb es während der Unfallaufnahme zu einer circa zweistündigen Straßensperrung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen kam. Ein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Außerdem ereignete sich ein Folgeunfall am Stauanfang, bei welchem es zu einem Auffahrunfall kam.

Die genaue Unfallursache beider Unfälle ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Über die Verletzungen der Unfallbeteiligten und die Höhe des Sachschadens liegen noch keine näheren Informationen vor.

Der Streckenabschnitt ist nach den mittlerweile abgeschlossenen Bergungsarbeiten wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell