POL-WE: Rosbach/Bad Nauheim: Wo ist gestohlenes Auto aufgefallen?

Friedberg (ots)

Autodiebe stahlen in der Nacht auf Donnerstag (23.02.) im Ortsteil Ober-Rosbach einen im Butzbacher Pfad parkenden, grauen VW Passat.

Gegen 2.50 Uhr fiel das Fahrzeug, an dem die Kennzeichen "FB-AQ 99" angebracht gewesen waren, dann im Bereich des Seniorenzentrums Bei den Junkergärten in Rosbach auf. Der PKW hielt an den dortigen Müllcontainern, woraufhin eine Person ausstieg, mehrere Rucksäcke aus einem Gebüsch hervorholte und diese in den VW lud. Anschließend fuhr das mit drei Personen besetzte Auto davon.

Am Donnerstagnachmittag wurde das gestohlene Auto schließlich, stark beschädigt und ohne Kennzeichen, nahe der Grillhütte an den drei Bad Nauheimer Waldteichen aufgefunden. Die Polizei ließ es daraufhin abschleppen und zur Spurensicherung sicherstellen.

Nun bitten die Ermittler um Mithilfe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Wo war das genannte Fahrzeug im Zeitraum von Mittwoch (22.02.), 22.30 Uhr bis Donnerstag (23.02.) 16 Uhr aufgefallen? Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Dieben machen? Wo sind die genannten Kennzeichenschilder aufgetaucht?

