Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: KORREKTUR TATZEIT

Florstadt: Junger Mann erleidet schwere Kopfverletzungen - Polizei sucht dringend Zeugen!

Friedberg (ots)

In der am gestrigen Mittwochnachmittag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5447783 veröffentlichten Pressemitteilung war irrtümlich 22.40 Uhr als Tatzeit genannt. Diese Angabe war falsch. Der geschilderte Sachverhalt hatte sich bereits eine Stunde zuvor, also um 21.40 Uhr, zugetragen.

Anbei der korrigierte Meldungstext:

Im Rahmen der Faschingsveranstaltung am Stammheimer Bürgerhaus ist am Dienstagabend ein 24-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis von mehreren Personen zusammengeschlagen- und dabei erheblich am Kopf verletzt worden. Bei den Tätern soll es sich den Angaben zufolge um drei Männer handeln, die gegen 21.40 Uhr, kurz nach der Tat, mit einem schwarzen Mercedes Coupé flüchteten. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Geschädigten in ein Krankenhaus.

Die Friedberger Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die das Geschehen hatten beobachten können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

