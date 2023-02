Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher haben es auf Tabakwaren abgesehen + Rassistische Schmierereien auf Spielplatz + Bei Diebstahl aus PKW - Schlüsselbund zurückgelassen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 22.03.2023

+++

Ober-Mörlen: Einbrecher haben es auf Tabakwaren abgesehen

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (22.02.) in den Supermarkt in der Hasselhecker Straße ein und erbeuteten Tabakwaren im Wert mehrerer Tausend Euro. Kurz vor 3 Uhr hatte die Kriminellen eine Scheibe im Eingangsbereich zertrümmert und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Dort bedienten sie sich an einem Regal und flüchteten kurz darauf mit ihrer Beute. Der hinterlassenen Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Mögliche, der Polizei namentlich noch nicht bekannte Zeugen, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden. Wem waren in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen?

+++

Rosbach: Rassistische Schmierereien auf Spielplatz

Nachdem Unbekannte auf dem Spielplatz im Rodheimer Wirrweg/Kreuzweg einen Rutschenturm mittels schwarzer Sprühfarbe mit u.a. verfassungswidrigen sowie rassistischen Symbolen/Begriffen beschmierten und zudem Hakenkreuze in ein Schaukeltier ritzten, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Nach bisherigem Erkenntnissen war es im Zeitraum zwischen Samstag (18.02.) und Dienstagnachmittag (21.02.) zu den genannten Taten gekommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Rosbach: Bei Diebstahl aus PKW - Schlüsselbund zurückgelassen

In der Nacht auf Freitag (17.02.) machten sich Diebe in Rodheim an einem weißen Skoda zu schaffen, der - offenbar unverschlossen - in der Salhofstraße abgestellt worden war. Die Kriminellen stahlen aus dem Auto u.a. eine Geldbörse. Im Innenraum des Wagens fand man später einen Schlüsselbund, den der Täter dort offenbar verloren hatte und der möglicherweise aus einer vorangegangenen Tat stammen könnte. Derzeit ist den Ermittlern dessen rechtmäßiger Eigentümer nicht bekannt.

Die Polizei in Friedberg fragt daher: Wem gehört der abgebildete Schlüsselbund? Wo wurde dieser möglicherweise gestohlen? Eine bereits erfolgte Nachfrage bei dem Hersteller des silberfarbenen Schlüssels ergab diesbezüglich keine weiteren Erkenntnisse.

Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010. (Das beigefügte Foto zeigt den aufgefundenen Schlüsselbund.)

+++

