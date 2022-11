Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung an der Fritz-Reuter-Straße

Bremerhaven (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 9. November, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fritz-Reuter-Straße in Bremerhaven-Lehe eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter gelangten in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.45 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, in die Wohnung. Dazu hebelten sie nach ersten Erkenntnissen ein rückwärtiges Fenster auf. Hier durchsuchten die Einbrecher die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend entkamen sie mit geringer Beute unerkannt. Der Bewohner stellte den Einbruch am frühen Morgen fest und alarmierte die Polizei. Wer im angegebenen Zeitraum insbesondere zwischen Bütteler Straße und Nelly-Sachs-Straße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu kontaktieren.

