POL-WE: Fenster aufgedrückt + An Wintergarten gehebelt + Baucontainer aufgebrochen

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 23.02.2023

Friedberg: Fenster aufgedrückt

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend (18.30 Uhr) und Mittwochmorgen (08.30 Uhr) in das ambulante Hilfezentrum Am Wartweg eingebrochen, indem sie ein Fenster aufgedrückt. Anschließend durchsuchten die Diebe dortigen Räume und entwendeten knapp 50 Euro Bargeld. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Rosbach: An Wintergarten gehebelt

Indem sie eine Schiebetür aufhebelten gelangten Einbrecher zwischen Montagabend (20 Uhr) und Mittwochnachmittag (17.20 Uhr) in den Wintergarten eines Wohnhauses in der Kurt-Schumacher-Straße. Dort brachen sie ihr Vorhaben dann aus noch unbekannten Gründen ab und flüchteten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Rosbach: Baucontainer aufgebrochen

Nachdem sie zwei Container auf einer Baustelle in der Ober-Rosbacher Siemensstraße gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten Diebe zwischen Mittwochnachmittag (17 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) aus diesen Baumaschinen von Hilti sowie Baumaterialien im Wert von etwa 10.000 Euro. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

