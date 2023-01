POL-FR: Waldshut-Tiengen: Feuerwehreinsatz - angebranntes Essen

Freiburg (ots) - Nach den Böllerwürfen in der Silvesternacht in Richtung von Radfahrern und Feuerwehr in der Basler Straße in Freiburg (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5406363) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Auch mögliche Geschädigte, die in der Silvesternacht etwa ...

mehr