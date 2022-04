Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Vereinsheim eingebrochen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Vereinsheim am "Karlshübel" hatte ungebetene Besucher. Am Mittwoch stellten Vereinsmitglieder fest, dass unbekannte Täter ein Fenster eingeworfen haben und durch dieses "Schlupfloch" in die Räume eingedrungen sind. Da sie keine Wertgegenstände fanden, interessierten sich die Eindringlinge offenbar vor allem die alkoholischen Getränke im Thekenbereich. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Kripo Kaiserslautern, Telefonnummer 0631 / 369 - 2620. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell