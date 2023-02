Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Helau!

Aktion BOB begleitet Fasching in Ober-Mörlen

Friedberg (ots)

Nach zwei Jahren Pause konnten es die Narren in Ober-Mörlen kaum aushalten, endlich wieder auf die Straße zu gehen. Bei schönstem Wetter, 122 Wagennummern und fast 10.000 Besuchern wurde am Sonntag, 19.02.2023 pünktlich um 14:11 Uhr gestartet. Freudig begrüßt wurden alle Besucherinnen und Besucher von Lieblichkeit Prinzessin Sabrina I. und Tollität Prinz Olli I. Auch wenn der Schwerpunkt an diesem Tag beim Feiern und Spaß haben lag, nahm sich das Prinzenpaar samt Hofstaat trotz des straffen Zeitplans auch Zeit für ernstere Themen. Denn neben dem Feiern ist auch die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Die Präventionskampagne "BOB" des Polizeipräsidiums Mittelhessen soll gerade in der Faschingszeit daran appellieren, nicht unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Aktion BOB wird schon seit 2007 erfolgreich durchgeführt. Ziel ist es, schwere Verkehrsunfälle, insbesondere solche, die unter Alkoholeinfluss passieren, zu reduzieren. Ein "BOB" ist die Person einer Gruppe, die nach Absprache keinen Alkohol trinkt und somit sich und seine Mitfahrer sicher nach Hause bringt. Zu erkennen gibt er sich mit seinem BOB-Schlüsselanhänger. Mit diesem Anhänger signalisiert er, dass er die Verantwortung übernimmt und erhält gleichzeitig in den teilnehmenden Gaststätten, Kneipen und Diskotheken in Mittelhessen ein alkoholfreies Gratis-Getränk. Durch die Landkreisbeaufragte, Polizeihauptkommissarin Sabine Axmann wurden die bekannten Schlüsselanhänger an Prinzenpaar und Hofstaat übergeben, die diese sehr gerne entgegennahmen.

Die eingesetzten Beamten fanden es super, dass das Prinzenpaar ist hier ein großer Unterstützer der "Aktion BOB" und für alle ein Feiernden ein gutes Vorbild war. Wir hoffen sehr, dass alle Narren die Faschingstage gut überstanden haben und man sich im Jahre 2024 "in alter Frische" wiedersehen wird.

Weitere Informationen zum Verkehrspräventionsprogramm des Polizeipräsidiums Mittelhessen sind auch im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1261600441 abrufbar.

