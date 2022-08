Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Bergheim: Kollision mit Gegenverkehr - hoher Sachschaden

Heidelberg - Bergheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:10 Uhr erkannte der 81-jährige Fahrer eines Peugeot den an einer roten Ampel in der Schurmannstraße, unmittelbar nach der Abzweigung zum Bismarckplatz, stehenden Citroen einer 41-Jährigen zu spät und verursachte einen Verkehrsunfall. Der 81-Jährige versuchte noch den Zusammenstoß durch eine Lenkbewegung nach links zu vermeiden. Er kollidierte jedoch mit der linken Heckseite des Citroen, querte die dortige Verkehrsinsel und geriet dann in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit dem MG eines aus Richtung Neckarstaden kommenden 48-Jährigen. Der Peugeot sowie der MG waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen und der Verkehr musste durch die Polizei gelenkt werden. Der Fahrer des Peugeot zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen von ca. 18.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg war zur Verkehrsunfallaufnahme vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell