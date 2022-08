Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau durch Tritt schwer verletzt +++ 58-Jähriger angegriffen und beraubt - Tatverdächtiger festgenommen +++ Einbrecher zugange +++ Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp

Wiesbaden (ots)

1. Frau durch Tritt schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Hauptbahnhof, 30.08.2022, gg. 01.05 Uhr,

(pa)In der Nacht zum Dienstag wurde im Wiesbadener Hauptbahnhof eine 65-jährige Frau von einem Mann durch einen Tritt schwer verletzt, sodass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Die Tat ereignete sich gegen 01.05 Uhr im Bahnhofsgebäude in einem Wartebereich. Ersten Erkenntnissen zufolge saß die obdachlose Geschädigte dort auf einer Bank, als ihr plötzlich ein Mann unvermittelt gegen den Kopf trat, woraufhin die Frau bewusstlos wurde. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Dame zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht aktuell nach Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens sowie Personen, die möglicherweise vor der Tat Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. 58-Jähriger angegriffen und beraubt - Tatverdächtiger festgenommen, Mainz-Kostheim, Waldhofstraße, 30.08.2022, 01.50 Uhr,

(pl)In der Waldhofstraße in Mainz-Kostheim wurde einem 58-jährigen Mann in der Nacht zum Dienstag das Smartphone geraubt. Nach Angaben des Geschädigten habe er gegen 01.50 Uhr vor dem Schwimmbad auf einer niedrigen Mauer gesessen, als er von einem Mann zunächst angesprochen und dann im weiteren Verlauf plötzlich mit Schlägen sowie Tritten attackiert worden sei. Im Anschluss sei der Angreifer dann mit dem Handy des 58-Jährigen davongerannt. Der erheblich alkoholisierte Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem flüchtigen Täter konnte aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung im weiteren Verlauf der Nacht ein 40-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und festgenommen werden. Das geraubte Handy wurde bei dem Festgenommen aufgefunden und sichergestellt. Der 40-Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Staatstheater von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, 29.08.2022, 22.00 Uhr bis 30.08.2022, 05.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in das Staatstheater in der Christian-Zais-Straße eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude ein, brachen dort mehrere Spinde auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Der bei der Tat entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Gegen 05.15 Uhr wurden im Bereich der beschädigten Tür zwei verdächtige männliche Personen wahrgenommen. Einer der beiden wurde als ca. 1,70 Meter groß, etwa 18-22 Jahre alt und mit einer schwarzen Baseballmütze, einem weißen T-Shirt sowie einer schwarzen, kurzen Hose bekleidet beschrieben. Die zweite Person soll etwa einen Kopf kleiner gewesen sein und eine blaue Hose sowie ein blaues Oberteil mit weißen Streifen auf den Ärmeln getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zwei Bushaltestellen beschädigt,

Wiesbaden, Brunhildenstraße, 31.08.2022, 00.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch sind in der Brunhildenstraße zwei Bushaltestellen Vandalen zum Opfer gefallen. Unbekannte beschädigten die Glasscheiben der beiden Bushaltestellen und verursachten hierdurch einen Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp, Wiesbaden, 29.08.2022 bis 30.08.2022,

(pl)In Wiesbaden kommt es weiterhin zu betrügerischen Anrufen und "WhatsApp"-Nachrichten. Die Maschen der Betrüger sind oftmals unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Täter versuchen Mitbürgerinnen und Mitbürger hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen. Im Verlauf des Dienstags erhielten mindestens vier Personen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Der Ablauf der Telefonate ist meist derselbe: Es wird geschildert, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und man bei der Durchsuchung dieser eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse der oder des Angerufenen habe ebenfalls auf der Liste gestanden, wodurch diese nun akut gefährdet seien. In den bislang bekanntgewordenen Fällen ließen sich die Angerufenen glücklicherweise von der abenteuerlichen Geschichte der Betrüger nicht aufs Glatteis führen und informierten stattdessen die echte Polizei. Zwischen Montag und Dienstag waren Betrüger leider mit einer betrügerischen Kontaktaufnahme mittels WhatsApp erfolgreich. Unbekannte gaben sich in der Kurznachricht als Tochter aus. Nach der üblichen Einleitung wurde der angeschriebene Mann gefragt, ob er dringende Überweisungen für das vermeintliche Kind übernehmen könne. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte der Geschädigte die Überweisungen und musste später feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Niemals! Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese betrügerischen Maschen, um diese dafür zu sensibilisieren.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell