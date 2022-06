Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Männer nach Diebstahl gesucht

Lippstadt (ots)

Nach einem Diebstahl am Dienstag, 28. Juni, an der Straße Am Schwibbogen sucht die Polizei zwei flüchtige Diebe. Gegen 14.50 Uhr betraten die Männer mit osteuropäischem Erscheinungsbild das Gelände eines Autohandels. Während einer der Männer den Verkäufer ablenkte, entwendete der andere Tatverdächtige Bargeld aus einem Container. Einer der Flüchtigen ist circa 1,70 Meter groß, 25 Jahre alt, hat braune Haare und trug eine kurze Hose und eine Sonnenbrille. Sein Mittäter ist circa 1,80 Meter groß, 35 Jahre alt, hat kurze, hellbraune Haare und trug eine blaue Jeanshose. Die Männer sprachen englisch miteinander. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000 entgegen.(jb)

