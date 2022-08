POL-WI: Polizei begleitet Fahrrad-Sternfahrt im Rhein-Main-Gebiet

Wiesbaden (ots) - (pl/pa)Am Donnerstag hat ein 47-jähriger Mann in der Nettelbeckstraße einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz kamen. Die Polizei wurde um kurz vor 11.00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 47-Jährige in einem Telefonat geäußert habe, seiner Familie etwas anzutun. Nahezu zeitgleich gingen auch Mitteilungen über eine laut schreiende ...

mehr