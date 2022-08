Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 47-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Wiesbaden (ots)

(pl/pa)Am Donnerstag hat ein 47-jähriger Mann in der Nettelbeckstraße einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz kamen. Die Polizei wurde um kurz vor 11.00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 47-Jährige in einem Telefonat geäußert habe, seiner Familie etwas anzutun. Nahezu zeitgleich gingen auch Mitteilungen über eine laut schreiende Person in der Nettelbeckstraße ein. Als verständigte Polizeikräfte nur wenige Minuten später in der Nettelbeckstraße eintrafen, konnten sie den sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann auf dem Balkon seiner Wohnung lokalisieren. Seine Familie hatte die Wohnung bereits zuvor verlassen, so dass er sich allein in der Wohnung aufhielt. Da der 47-Jährige Zugriff auf ein Messer hatte und drohte, sich damit selbst zu verletzen, wurde der Bereich um die Örtlichkeit abgesperrt und Spezialkräfte der Polizei alarmiert, die in der Folge intensive Gespräche mit dem Mann führten. Letztendlich verließ der 47-Jährige gegen 18.20 Uhr freiwillig seine Wohnung. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde anschließend zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

