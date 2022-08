Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Personenkontrolle +++ Trickdiebin gescheitert +++ Fußgängerin von Pkw erfasst +++ Mehrere beschädigte Pkw bei Unfallflucht

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Personenkontrolle,

Wiesbaden-Naurod, Obergasse, 25.08.2022, 23.45 Uhr,

(pl)In Naurod hat ein 73-jähriger Mann am Donnerstagabend im Rahmen einer Personenkontrolle Widerstand geleistet. Der 73-Jährige sollte gegen 23.45 Uhr in der Obergasse einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem er zuvor einer vorbeifahrenden Polizeistreife durch sein provozierendes Verhalten aufgefallen war. Gegen die Kontrolle habe sich der Mann zur Wehr gesetzt, Beleidigungen ausgesprochen und nach einer Polizistin geschlagen. Der offensichtlich alkoholisierte 73-Jährige wurde festgenommen und nach einer Blutentnahme und den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder entlassen. Er muss sich nun wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Trickdiebin gescheitert,

Wiesbaden, Elmendorffstraße, 25.08.2022, 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag ist in Wiesbaden eine Trickdiebin beim Versuch gescheitert, einem über 90 Jahre alten Mann die Armbanduhr zu stehlen. Der Senior wurde gegen 14.30 Uhr in der Elmendorffstraße von der Frau in ein Gespräch verwickelt. Hierbei stellte sie Körperkontakt zu dem Mann her und berührte diesen unter anderem am Handgelenk. Der Geschädigte bemerkte dann aber noch rechtzeitig, dass die Trickdiebin sich an seiner hochwertigen Armbanduhr zu schaffen machte und konnte einen Diebstahl verhindern. Die Täterin soll etwa 20-25 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe sie einen Cardigan. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Fußgängerin von Pkw erfasst,

Wiesbaden, Bierstadter Straße / Kirchbachstraße, Donnerstag, 25.08.2022, 08:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen wurde eine Fußgängerin in Wiesbaden beim Überqueren einer Straße von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Gegen 08:30 Uhr bog ein 28 Jahre alter Limburger mit seinem Ford Focus an der Kreuzung Bierstadter Straße / Kirchbachstraße bei grün geschalteter Ampel nach links in Richtung Bierstadt ein. Zeitgleich überquerte eine 52 Jahre alte Wiesbadenerin die Bierstadter Straße von einer dortigen Tankstelle in Richtung der Kirchbachstraße und wurde dabei von dem Pkw erfasst. In Folge der Kollision stürzte die Wiesbadenerin und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

4. Mehrere beschädigte Pkw bei Unfallflucht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 25.08.2022, 14:20 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag sind in Wiesbaden mehrere Pkw beschädigt worden. Ein weißer Sprinter, der den Unfall verursacht hatte, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Unfallaufnahme folgend befuhr der weiße Mercedes Sprinter um 14:20 Uhr die Dotzheimer Straße aus Richtung Wiesbadener Straße kommend in Fahrtrichtung Schwalbacher Straße auf der linken Fahrspur. Während der Fahrt sei der Sprinter immer weiter auf die rechte Fahrspur geraten. Letztlich musste die 37-jährige Fahrerin eines Mitsubishi, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war, auf Höhe eines Discounters im Bereich der Hausnummer 162 stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Sprinter zu vermeiden. Dabei touchierte die 37-Jährige zunächst einen geparkten VW Polo und kollidierte kurz darauf mit einem haltenden Smart. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren Wagen geschoben. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Obwohl der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes Sprinter den Vorfall mitbekommen haben muss und bereits zuvor per Hupe auf das Fahrverhalten aufmerksam gemacht worden war, setzte die Person die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Konkretere Hinweise zu dem Sprinter nimmt die Unfallfluchtgruppe der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2240 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

