POL-S: 18-Jährige in Stadtbahn belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (10.02.2023) in einer Stadtbahn eine 18-jährige Frau auf Höhe der Haltestelle Pragfriedhof belästigt. Die 18-Jährige war gegen 13.50 Uhr mit einer Stadtbahn der Linie U15 in Richtung Stammheim unterwegs, wobei ein ihr gegenüber sitzender Mann den Blickkontakt suchte und ihr auf Höhe der Haltestelle Pragfriedhof an den Oberschenkel griff. Sie verließ daraufhin ihren Sitzplatz und beobachtete im weiteren Verlauf, wie der Unbekannte an der Haltestelle Kirchtalstraße ausstieg und mehreren unbekannten Fahrgästen den Mittelfinger zeigte. Der Mann wird auf zirka 60 Jahre geschätzt. Er soll lichtes blond-graues Haar, einen korpulenten Körperbau, eine auffällig knollige Nase, ein unebenes Hautbild, sehr blasse Haut und rote Flecken im Gesicht haben. Er trug eine hellblaue Jacke und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

