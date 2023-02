Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Jugendclub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Freitag (10.02.2023) in einen Jugendclub an der Egelhaafstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 01.30 Uhr und 17.30 Uhr auf unbekannte Weise in das Objekt und brachen dort die Tür zu einem Lager auf. Im weiteren Verlauf hebelten die Täter einen Tresor auf und stahlen mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

