POL-KN: (Bundesautobahn A 81, Engen, Lkr. Konstanz) Auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten - über 10.000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots) - Am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, ist es in der Sigmund-Freud-Straße zur Bildung von Glutnestern in einem Bio-Müllbehälter gekommen. Ein 67-Jährige Hausbewohner hatte die Asche seines Ofens in der Biotonne entsorgt, welche daraufhin anfing Glut zu entwickeln. Die Glut drohte auf die Hausfassade überzugreifen, vor dem die Biotonne stand. Die mit ...

