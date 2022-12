Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) entsorgte Asche bildet Glut in einem Müllbehälter

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, ist es in der Sigmund-Freud-Straße zur Bildung von Glutnestern in einem Bio-Müllbehälter gekommen. Ein 67-Jährige Hausbewohner hatte die Asche seines Ofens in der Biotonne entsorgt, welche daraufhin anfing Glut zu entwickeln. Die Glut drohte auf die Hausfassade überzugreifen, vor dem die Biotonne stand. Die mit neun Mann und drei Fahrzeugen ausgerückte Tuttlinger Feuerwehr evakuierte vorsorglich die Bewohner und löschte die Glutnester. Ein Übergreifen auf das Haus konnte verhindert werden. Verletzte Personen gab es nicht.

