Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Konstanz (ots)

Bei einem Sturz im Bereich einer Farradunterführung nahe dem Sternenplatz hat sich eine 33-jährige Frau am Freitagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr kurz nach 06 Uhr auf einem Radweg in Richtung Sternenplatz unterwegs, als sie in einer Rechtskurve im Bereich einer Unterführung auf dem mit Schnee bedeckten Weg wegrutschte und stürzte. Eine nach Verständigung eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die 33-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

