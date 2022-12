Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A 81, Hilzingen - Singen, Lkr. Konstanz) Ins Schleudern geraten und gegen Schutzplanken geprallt - 25.000 Euro Schaden

Bundesautobahn A 81, Hilzingen - Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, auf der A 81 zwischen der Autobahnanschlussstelle Hilzingen und dem Kreuz Hegau passiert ist. Ein 57-Jähriger war zur genannten Zeit mit einem Mercedes des Typs A35 AMG auf der A 81 von Hilzingen in Richtung Kreuz Hegau unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Singen die Autobahn in Richtung Mühlhausen-Ehingen verlassen. Auf der Abfahrt verlor der Mann auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Mercedes und prallte mit diesem in die Schutzplanken. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereite Mercedes.

