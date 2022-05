Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit RTW

Hildburghausen (ots)

Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr Sonntagabend die Schleusinger Straße in Hildburghausen und wollte nach rechts in die Seminarstraße abbiegen. Dabei holte er zu weit aus und stieß frontal mit einem Rettungswagen, der von der Seminarstraße nach rechts in die Schleusinger Straße abbiegen wollte und an welchem das Blaulicht eingeschaltet war, zusammen. Der VW-Fahrer selbst und die beiden Rettungssanitäter verletzten sich leicht. Sowohl der PKW als auch der Rettungswagen mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell