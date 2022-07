Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach, B500 - Unfall nach Fahrfehler

Seebach, B500 (ots)

Zu einem Unfall am Parkplatz des Mummelsees mussten am Montagnachmittag Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei eilen. Eine Autofahrerin stürzte offenbar wegen eines Fahrfehlers gegen 15 Uhr mit ihrem Pkw von dem an der B 500 gelegenen Parkplatz auf einen darunter befindlichen Parkplatz. Durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht, während sich Feuerwehr und Abschleppdienst um das Fahrzeug der Frau kümmerten. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Andere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell