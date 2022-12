Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall fordert 12.000 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Blechschaden von geschätzt 12.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Sprinterfahrer am späten Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, auf der Bundesstraße 311 in Richtung Möhringen verursacht hat. Der 20-jährige Fahrer des Sprinters der Marke Mercedes bog von der B 311 nach links in Richtung Gewerbegebiet Gänsäcker ab und bemerkte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 19-Jährige mit einem Renault Clio anhielt. In der Folge prallte der Sprinter gegen das Heck des Renaults. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf rund 7.000 Euro und der am Renault auf rund 5.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

