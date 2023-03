Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Qualm und Feuer in mobiler Toilette in Büdingen + Container aufgebrochen in Bad Vilbel + PKW gerät auf Gegenfahrbahn - Fahrer flüchtet in Niddatal + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 06.03.3023

Nummernschild gestohlen

Butzbach: Das vordere Kennzeichen, FB-X 6969 eines weißen Audi entwendeten Diebe am Sonntag (5.3.) in der Weiseler Straße. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nahmen sie das Nummernschild aus der Halterung. Das Versuch, das hintere Kennzeichen ebenfalls zu stehlen, scheiterte. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Tasche aus Postauto gestohlen

Bad Nauheim: Ein Mitarbeiter der Post packte am Samstag (4.3.) gegen 10.45 Uhr diverse Päckchen aus dem Kofferraum seines gelben Fahrzeuges in die Packstation in der Kettelerstraße in Nieder-Mörlen. Während er dieser Arbeit nachkam, stahl ein dreister Dieb seine persönliche Aktentasche aus Fahrgastraum des Postautos. In der Tasche mit persönlichen Gegenständen befand sich auch ein Schlüsselbund mit Haustürschlüssel und Schlüssel des Privat-PKW. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

+

Zeugen nach Unfallfluchten in Friedberg gesucht! Friedberg: einen weißen Toyota parkte die Nutzerin am Mittwoch (22.2.) gegen 11.45 Uhr in der Römerstraße. Als die Frau etwa eine Stunde später wieder zum Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel des Kleinwagens beschädigt war. Offenbar streifte den Toyota Aygo ein bislang unbekannter anderer Verkehrsteilnehmer und beschädigte dabei den Außenspiegel. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von ca. 200 Euro weiter zu kümmern. Ähnlich erging es dem Besitzer eines grauen Opel Corsa. Der Mann parkte sein Fahrzeug am Dienstag (28.2.) auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein anderes Fahrzeug offenbar den Opel an der vorderen Stoßstange. Es entstand geringer Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete auch in diesem Fall vom Unfallort. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf Fahrzeuge und deren Fahrer.

+

Orangen PKW gestreift und geflüchtet

Rosbach: Einen geparkten orangen Suzuki beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer am Samstag (4.3.) zwischen 7.15 Uhr und 9.15 Uhr offenbar im Vorbeifahren. Der Unfall trug sich in der Jahnstraße in Ober-Rosbach zu. Obwohl ein Schaden von ca. 3000 Euro an der linken Fahrzeugfront entstand, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in Richtung "Am Fahrenbach". Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen der Unfallflucht und bittet um Hinweise.

+

Außenspiegel abgefahren

Rosbach: am Fahrbahnrand in der Friedberger Straße in Ober-Rosbach parkte am Samstag gegen 16.45 Uhr eine Frau ihren grauen Opel. Im Vorbeifahren Richtung Preulgasse touchierte ein anderes Fahrzeug den Opel Cascada und beschädigte den linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Hinweise auf ihn und sein Fahrzeug nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Diebe ohne Beute

Friedberg: Einen Ford C-Max öffneten Langfinger am Samstag (4.3.) gegen 00.15 Uhr in Dorheim auf bislang unbekannte Weise. Offenbar nutzten die Täter ein technisches Hilfsmittel um den grauen PKW in der Einfahrt eines Hauses in der Kastanienstraße zu öffnen. Sie suchten nach Diebesgut, wurden jedoch nicht fündig und verschwanden unerkannt vom Tatort. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

PKW gerät auf Gegenfahrbahn - Fahrer flüchtet Niddatal: Etwa 5000 Euro Sachschaden ließ ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer am Samstag (4.3.) an einer Unfallstelle auf der B45 zurück. Gegen 10.30 Uhr geriet der Fahrer oder die Fahrerin eines Kombis zwischen Ilbenstadt und Friedberg auf die Gegenfahrbahn. Eine in Richtung Ilbenstadt fahrende Frau musste dem Wagen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die 59-Jährige streifte mit ihrem grünen Ford die Leitplanke. Dabei entstanden an der gesamten Beifahrerseite Lack- und Blechschäden. Die Wöllstädterin blieb, bis auf den Schrecken, unverletzt. Der Unfallfahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei Friedberg ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06031/601-0.

+

Container aufgebrochen

Bad Vilbel: Im Laufe des Wochenendes entwendeten Diebe von einem Lagerplatz in der Robert-Bosch-Allee Baumaschinen. Zwischen Freitag (3.3.) gegen 14.30 Uhr und Montag (6.3.) gegen 7.30 Uhr schlugen die Langfinger zu. Auf dem Lagerplatz, der sich parallel zur Landstraße 3008 befindet, brachen sie einen Container auf und entwendeten diverse Maschinen wie Motorflex, Stampfer und Motorhammer. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter, sowie auffällige Fahrzeuge geben können.

+

Außenspiegel abgefahren

Glauburg: Am rechten Fahrbahnrand der Vogelsbergstraße parkte die Besitzerin eines VW Polo ihr Auto am Freitag (3.3.) gegen 16 Uhr. Als die junge Frau am Samstag (4.3.) gegen 12 Uhr zurückkam, musste sie einen beschädigten Außenspiegel feststellen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den linken Spiegel offenbar im Vorbeifahren Richtung Selters gestreift und dabei den Schaden angerichtet. Da der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort flüchtete, ermittelt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise auf Fahrzeug und Fahrer.

+

Qualm und Feuer aus mobiler Toilette

Büdingen: Eine Dixi-Toilette brannte am Sonntag (5.3.) gegen 15.30 Uhr in Düdelsheim. Das mobile Klo stand in der Otto-Bepler-Straße Ecke Kapellenweg. Ein Anwohner bemerkte das Feuer und löschte es mit anderen hilfsbereiten Personen mittels Wasser ab. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte mit Schaum nochmals nach. Am Toilettenhäuschen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Wie das Feuer entstand ist bislang unklar. Außer am

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell