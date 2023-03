Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Traktorfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss mit einem nicht zugelassenen Traktor unterwegs

Isenburg (ots)

Am Dienstagmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Iserstraße in Isenburg einen Fahrzeugführer eines nicht zugelassenen Traktors, an dem kein amtliches Kennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten zudem drogenbedingte Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Ihm wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beschuldigten sind entsprechende Straf- und Ordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

