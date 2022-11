POL-OS: Quakenbrück: 11-Jährige bei Unfall am Kreisel schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots) - Am Dienstag, gegen 19:20 Uhr, ereignete sich in der Ulmenstraße ein Raubdelikt. Eine 22-jährige Frau, die zuvor bei einem Supermarkt an der Ulmenstraße eingekauft hatte, ging zu Fuß auf dem linken Gehweg in Richtung Kasinopark. Kurz hinter der Einmündung zur Wellenkampstraße ergriff plötzlich ein Unbekannter die Schulter der jungen Frau. Als diese sich umdrehte, begann der Angreifer an ...

mehr