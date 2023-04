Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) Transporter macht sich selbstständig- 12.000 Euro Blechschaden

Schenkenzell (ots)

Ein Peugeot Scudo eines 25-jährgen Paketzustellers hat sich am Freitagabend, gegen 20 Uhr, in der Talstraße selbstständig gemacht und einen Unfall verursacht. Der Transporter rollte in einem Gefällstück von einer Hofeinfahrt aus über die Straße bis hin ins "Kaltbrunner Bächle". In diesem kam der Wagen vorwärts gekippt zum Stehen. Während des Rollvorgangs streifte der Peugeot noch ein neben der Straße stehendes Verkehrsschild. Der 25-Jährige hatte wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen. Betriebsstoffe liefen keine aus. Eine Gefahr für die Umwelt oder Personen bestand nicht. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Bergung des Transporters, an dem laut Schätzungen der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden ist.

