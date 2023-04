Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkrs. TUT) Uneinigkeit bei Verkehrsunfall an Kreuzung - Zeugen gesucht (22.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 20.15 Uhr an der Kreuzung Zeughausstr / Wilhelmstr. Die 27-jährige Fahrerin eines Rover befuhr die Zeughausstr. in Richtung Aesculap-Kreisverkehr und fuhr ihren Angaben nach bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidiert sie mit dem VW einer 18-Jährigen, auf der Wilhelmstr. fahrenden Fahrerin, die ebenfalls angab, bei grüner Ampelschaltung in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000,- EUR.

Zur Klärung der Unfallursache nimmt das Polizeirevier Tuttlingen Hinweise unter Tel. 07461 9410 entgegen.

