POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Schmuck-Diebstahl

Dinslaken (ots)

Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses sucht die Polizei Zeugen. Die Täter erbeuteten Schmuck aus der Wohnung, die sich an der Rotbachstraße befindet. Um in das Haus zu gelangen, schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein - Freitag in der Zeit zwischen 13.30 und 20 Uhr.

Die Polizei Dinslaken bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

