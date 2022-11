POL-WES: Alpen - Einbrecher stehlen Schmuck

Wesel (ots) - Mülltonnen, gefüllte gelbe Säcke und Müllcontainer haben Unbekannte an der Friedrichstraße und Mauerbrandtstraße angezündet. Die Feuerwehr löschte die Feuer. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, die am Samstag in der Zeit zwischen 20.20 und 21.05 Uhr ausbrachen. Brandort an der Friedrichstraße war ein Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Hinweisgeber können sich ...

