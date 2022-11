Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Brünen - Schwerer Verkehrsunfall

Hamminkeln (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Samstagabend gegen 22:10 Uhr auf der Borkener Straße in Brünen. Ein 19-jähriger Mann aus Velen befuhr mit seinem Pkw die Borkener Straße in Richtung Borken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf gerade Strecke ungefähr in Höhe der Hausnummer 15 in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Dinslaken. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl die Fahrzeugführer, als auch ihre jeweiligen Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 51 Jahren schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht nicht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Borkener Straße in beide Richtung gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell